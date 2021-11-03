"Правий сектор" планує пікетувати Офіс Зеленського

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4 листопада, о 14:00 активісти та ветерани російсько-української війни пікетуватимуть Офіс президента України. Серед основних вимог акції — покарання за вбивство активіста у Сумах і відновлення повного державного контролю над Дніпром, Одесою, Харковом

Про це йдеться на сторінці руху "Правий сектор" в Facebook, передає RegioNews.

Акція протесту – це реакція на замовне убивство Олександра Іваніни в Сумах. Представника "Правого сектору" убили пострілами з пістолету увечері 27-го жовтня на очах у цивільної дружини.

Учасники акції протесту переконані: убивство є результатом злиття криміналітету з правоохоронними органами та місцевою владою. Це явище є масштабним, і загрожує не лише ближнім регіонам, але й стабільності та територіальній цілісності усієї держави.

Також активісти стверджують, що після Майдану та втрати позицій у 2014 році, сьогодні місцеві кліки знову відчувають себе господарями на українській землі. Їхнім завдання є підготовка до заколоту на непідконтрольних центральній владі територіях. Наступним після Сум може стати Дніпро. Не менша загроза є в Одесі, Харкові та інших прикордонних регіонах, переконані у "Правому секторі".

Як зазначають організатори акції, регіональні бюджети, виділені на потреби міст та областей, розпилюються для створення приватних армій мерів, фінансування криміналітету, на хабарі для медіа-індустрії та залякування активних громадян України.

Основні вимоги: розслідування вбивства у Сумах, публічного звіту щодо пошуку винних у вбивстві Олександра Іваніни; виявлення агентів впливу Росії на місцях; очищення найближчого оточення.

Вимагаємо з’ясувати, хто і чому у найближчому середовищі президента Зеленського "спускає на гальма" відкриті кримінальні провадження щодо корупції у прифронтових та прикордонних регіонах, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 жовтня у Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора".