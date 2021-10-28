У Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора"

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Як передає RegioNews, про це повідомив речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.

Так, зазначається, що інформація про вбивство чоловіка 1992 року народження прийшла до поліції о 21:10. За попередніми даними - це вогнепальне поранення.

У "Правому секторі" зазначили, що інцидент трапився біля власної автівки вбитого.

"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти. Зробив декілька пострілів", - повідомив представник обласного осередку Сергій Супрун.

Очевидці події повідомляють, що на місці вбивства працювали поліцейські та кінологи.

Нагадаємо, раніше на Сумщині одразу декілька авто переїхали чоловіка.