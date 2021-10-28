У Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора"
Ввечері 27 жовтня у Сумах застрелили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну
Як передає RegioNews, про це повідомив речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких.
Так, зазначається, що інформація про вбивство чоловіка 1992 року народження прийшла до поліції о 21:10. За попередніми даними - це вогнепальне поранення.
У "Правому секторі" зазначили, що інцидент трапився біля власної автівки вбитого.
"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти. Зробив декілька пострілів", - повідомив представник обласного осередку Сергій Супрун.
Очевидці події повідомляють, що на місці вбивства працювали поліцейські та кінологи.
Нагадаємо, раніше на Сумщині одразу декілька авто переїхали чоловіка.