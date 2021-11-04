Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом
Новопризначена віце-прем'єр-міністерка – міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що готова відвідати окупований Донбас з офіційним візитом, якщо їй дасть таке завдання президент України Володимир Зеленський
Про це Ірина Верещук заявила під час пресконференції, передає RegioNews з посиланням на depo.ua.
Такі питання вирішуватимуться найвищим політичним керівництвом нашої держави. У нас є лідер Володимир Зеленський, він формує стратегічну політику щодо переговорного процесу. Якщо президент як Верховний головнокомандувач поставить таке завдання (відвідати з офіційним візитом окупований Донбас, - ред.) – звичайно, я його виконаю, - сказала Верещук.
Як повідомлялося, сьогодні Рада призначила Верещук міністром реінтеграції.