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04 листопада 2021, 18:32 2

Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом

04 листопада 2021, 18:32 2
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Фото з відкритих джерел
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Новопризначена віце-прем'єр-міністерка – міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що готова відвідати окупований Донбас з офіційним візитом, якщо їй дасть таке завдання президент України Володимир Зеленський

Про це Ірина Верещук заявила під час пресконференції, передає RegioNews з посиланням на depo.ua.

Такі питання вирішуватимуться найвищим політичним керівництвом нашої держави. У нас є лідер Володимир Зеленський, він формує стратегічну політику щодо переговорного процесу. Якщо президент як Верховний головнокомандувач поставить таке завдання (відвідати з офіційним візитом окупований Донбас, - ред.) – звичайно, я його виконаю, - сказала Верещук.

Як повідомлялося, сьогодні Рада призначила Верещук міністром реінтеграції.

Згодом Верещук висловилася про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років.

Ірина Верещук Донбас міністр перемовини Володимир Зеленський

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