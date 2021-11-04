Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом
Новоназначенная вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что готова посетить оккупированный Донбасс с официальным визитом, если ей даст такое задание президент Украины Владимир Зеленский
Об этом Ирина Верещук заявила во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на depo.ua.
Такие вопросы будут решаться высшим политическим руководством нашего государства. У нас есть лидер Владимир Зеленский, он формирует стратегическую политику по переговорному процессу. Если президент как Верховный главнокомандующий поставит такую задачу (посетить с официальным визитом оккупированный Донбасс, - ред.) – конечно, я его выполню, - сказала Верещук.
Как сообщалось, сегодня Рада назначила Верещук министром реинтеграции.