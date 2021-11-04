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04 ноября 2021, 18:32 2

Верещук готова ехать на оккупированный Донбасс с официальным визитом

04 ноября 2021, 18:32 2
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Фото из открытых источников
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Новоназначенная вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что готова посетить оккупированный Донбасс с официальным визитом, если ей даст такое задание президент Украины Владимир Зеленский

Об этом Ирина Верещук заявила во время пресс-конференции, передает RegioNews со ссылкой на depo.ua.

Такие вопросы будут решаться высшим политическим руководством нашего государства. У нас есть лидер Владимир Зеленский, он формирует стратегическую политику по переговорному процессу. Если президент как Верховный главнокомандующий поставит такую задачу (посетить с официальным визитом оккупированный Донбасс, - ред.) – конечно, я его выполню, - сказала Верещук.

Как сообщалось, сегодня Рада назначила Верещук министром реинтеграции.

Впоследствии Верещук высказалась о возвращении Донбасса и Крыма: это не 25 лет.

Ирина Верещук Донбасс министр переговоры Владимир Зеленский

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