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04 листопада 2021, 15:53 9

Верещук про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років

04 листопада 2021, 15:53 9
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з відкритих джерел
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Новий віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що для їх реінтеграції треба набагато менше 25 років. Але все залежить від того, як буде працювати українська сторона

Як передає RegioNews під час брифінгу у Верховній Раді вона не погодилася з тезою попереднього керівника міністерства Олексія Резнікова стосовно того, що на реінтеграцію потрібно 25 років.

"Це залежить від того, як ми будемо працювати. Якщо ми достукаємося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, кримська молодь, якщо вона буде бачити, що її тут чекає іпотека, робота, і вона захоче сюди приїхати... Молодь, яка приймає рішення, куди їхати вчитися, - ми повинні за неї боротися. І якщо ми будемо ефективно працювати, то повірте, це не 25 років, це набагато менше", - Верещук.

Нагадаємо, минулого року Резніков говорив, що повноцінна реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років.

При цьому в такий же термін він оцінював завершення процесів розмінування територій.

4 листопада Верховна Рада призначила Ірину Верещук міністром реінтеграції. ЇЇ попередник Олексій Резніков став міністром оборони

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