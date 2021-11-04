У "Слуг народу" повідомили, хто стане нардепом замість Верещук
Замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції, народним депутатом стане Сергій Кострійчук
Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.
Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, - написала Палійчук.
Довідково.
Сергій Кострійчук є 140 номером виборчого списку "Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.
Як повідомлялося, Рада достроково позбавила мандату нардепку Ірину Верещук.