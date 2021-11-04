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04 листопада 2021, 14:33 26

У "Слуг народу" повідомили, хто стане нардепом замість Верещук

04 листопада 2021, 14:33 26
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Фото з відкритих джерел
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Замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції, народним депутатом стане Сергій Кострійчук

Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук, передає RegioNews.

Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук, - написала Палійчук.

Довідково.

Сергій Кострійчук є 140 номером виборчого списку "Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.

Як повідомлялося, Рада достроково позбавила мандату нардепку Ірину Верещук.

Також сьогодні Рада призначила заступницю Єрмака міністром економіки, Верещук - міністром реінтеграції.

Слуга народа Верховна Рада нардеп Ірина Верещук мандат

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