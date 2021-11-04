Арахамія розповів, чому варіант призначення міністром оборони жінки не розглядався

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Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія вважає, що жінка – міністр оборони на сьогодні не буде прийнята українським суспільством

Таку думку Арахамія висловив журналістам у кулуарах парламенту, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, говорячи про призначення міністром оборони Олексія Резнікова, Арахамія зазначав, що міністр оборони не повинен мати, зокрема, військової освіти та перебувати на службі. Також він згадав, що чимало міністрів оборони в європейських країнах НАТО є жінками.

Журналісти поцікавились, чи розглядалась можливість призначити жінку міністром оборони.

Ми вважали, що жінка міністр оборони зараз не буде прийнята в суспільстві взагалі, тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите навіть зараз питання по Резнікову, він фактично військовозобов’язаний, але зараз не військовий, і вже ми маємо питання. А якщо це була б жінка, то взагалі сказали б: "війна на дворі, а ви жінку ставите”. Ми вважаємо, що це має бути якийсь еволюційний крок, можливо через декілька років може бути і жінка – міністр оборони, але зараз прийняття суспільства немає такого, - заявив нардеп.

Як повідомлялося, раніше Ірина Верещук, нардепка від "Слуги народу" заявляла про готовність очолити міністерство оборони.

Сьогодні Рада призначила Верещук міністром реінтеграції.

Також сьогодні міністром оборони Рада призначила Олексія Резнікова.