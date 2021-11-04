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На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї
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04 листопада 2021, 17:28 3

На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї

04 листопада 2021, 17:28 3
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з відкритих джерел
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Від початку цієї доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Біля Мар’їнки ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські підрозділи продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що за минулу добу, 3 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Донбас РФ обстріл окупанти

 
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