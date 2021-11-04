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04 ноября 2021, 16:24 6

Арахамия рассказал, почему вариант назначения министром обороны женщины не рассматривался

04 ноября 2021, 16:24 6
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Фото из открытых источников
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что женщина-министр обороны на сегодня не будет принята украинским обществом

Такое мнение Арахамия высказал журналистам в кулуарах парламента, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Так, говоря о назначении министром обороны Алексея Резникова, Арахамия отмечал, что министр обороны не должен иметь, в частности, военного образования и находиться на службе. Также он упомянул, что многие министры обороны в европейских странах НАТО являются женщинами.

Журналисты поинтересовались, рассматривалась ли возможность назначить женщину министром обороны.

Мы считали, что женщина министр обороны сейчас не будет принята в обществе вообще, потому что общество не привыкло. Вы же видите даже сейчас вопросы по Резникову, он фактически военнообязанный, но сейчас не военный, и уже мы имеем вопрос. А если это была бы женщина, то вообще сказали бы: "война на дворе, а вы женщину ставите”. Мы считаем, что это должен быть какой-то эволюционный шаг, возможно через несколько лет может быть и женщина – министр обороны, но сейчас принятия общества нет такого, - заявил нардеп.

Как сообщалось, ранее Ирина Верещук, нардеп от "Слуги народа" заявляла о готовности возглавить министерство обороны.

Сегодня Рада назначила Верещук министром реинтеграции.

Также сегодня министром обороны Рада назначила Алексея Резникова.

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