Рада повернула В'ячеслава Штучного на посаду керівника Апарату парламенту

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Як передає RegioNews, за відповідне рішення проголосували 315 парламентарів.

Штучний не новачок на цій посаді. Він очолював аппарат за часів спікерства Дмитра Разумкова, але через конфлікт з очільником парламенту написав заяву про відставку.

Фракція "Слуга народу" запропонувала ексспікеру повторно подати Штучного на посаду керівника Апарату парламенту, однак той відмовився це робити. Неофіційно ексспікер називав нинішнього очільника Апарату "шпигуном Офісу президента".

Після відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера монобільшість повторно запропонувала призначити Штучного керівником Апарату ВР. Цього разу рішення було підтримано більшістю депутатів.