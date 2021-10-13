Призначено уповноваженого з прав захисників України
Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.
На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.
Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників, - йдеться в Указі Президента.
Вербицька також є головною Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.
Як повідомлялося, сьогодні ж президент призначив нових суддів до ВСУ.
Також нардепка від "Слуги народу" готова очолити міністерство оборони.
Кабмін призначив нового очільника Державної міграційної службиВсі новини »
11 жовтня 2021, 20:51При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу
11 жовтня 2021, 11:59В Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів - Арахамія
09 жовтня 2021, 10:44
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України