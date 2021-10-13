17:28  13 жовтня
У Львові з 18 жовтня посилюють карантин: що буде заборонено
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
17:50  13 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 19:28 5

Призначено уповноваженого з прав захисників України

13 жовтня 2021, 19:28 5
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт президента.

На цю посаду призначена радник офісу президента Альона Вербицька.

Призначити Альону Вербицьку радником - уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників, - йдеться в Указі Президента.

Вербицька також є головною Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

Як повідомлялося, сьогодні ж президент призначив нових суддів до ВСУ.

Також нардепка від "Слуги народу" готова очолити міністерство оборони.

призначення кадри захист президент

Кабмін призначив нового очільника Державної міграційної служби
11 жовтня 2021, 20:51
При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу
11 жовтня 2021, 11:59
В Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів - Арахамія
09 жовтня 2021, 10:44
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram