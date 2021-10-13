Нардепка від "Слуги народу" готова очолити міністерство оборони

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Нардепка "Слуги народу" і членькиня оборонного комітету в парламенті Ірина Верещук заявила про готовність стати міністром оборони, її кандидатуру обговорювали у фракції

"У мене немає такого: хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність", - розповіла політик в ефірі одного з телеканалів.

Верещук підтвердила, що її кандидатуру обговорювали у фракції "Слуга народу", однак з президентом Володимиром Зеленським з цього питання вона поки не спілкувалася.

Депутат сподівається, що колеги-нардепи підтримають її кандидатуру, якщо відповідне подання внесе на розгляд парламенту Президент України Володимир Зеленський.

Вона також сказала, що готова до викликів на посаді міністра оборони.

"У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий...Я добре знаю, куди йду. Я чудово розумію, який ризик для мене особисто це становить – і репутаційний, і політичний, і щодо мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити", - зазначив міністр.

У владних коридорах обговорюється відставка міністра оборони Андрія Тарана. Серед іншого йому закидають невиконання оборонного замовлення. Ірина Верещук розглядалася в шорт-лісті претендентів на посаду міністра оборони ще до призначення Андрія Тарана на цю посаду.