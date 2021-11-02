Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил

01 листопада 2021

Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині

На довиборах у Верховну Раду в 184-м окрузі усі протоколи ще не підраховані, але уже сьогодні будь-яка інтрига там відсутня. Партія влади впевнено привела до перемоги свого кандидата, використавши не ...