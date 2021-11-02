Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил
Колишній лідер "Правого сектора", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це пише RegioNews з посиланням на пост Яроша у Facebook
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!", - зазначається у дописі.
Крім того Ярош продемонстрував фотографію посвідчення радника
Нагадаємо, що раніше Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави делегації в тристоронній контактній групі
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