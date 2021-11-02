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02 листопада 2021, 12:01 159

Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил

02 листопада 2021, 12:01 159
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FB Дмитра Яроша
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Колишній лідер "Правого сектора", колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це пише RegioNews з посиланням на пост Яроша у Facebook

"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений Радником Головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!", - зазначається у дописі.

Крім того Ярош продемонстрував фотографію посвідчення радника

Нагадаємо, що раніше Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави делегації в тристоронній контактній групі

ЗСУ радник Правий сектор Україна

 
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