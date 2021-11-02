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02 листопада 2021, 21:20 16

Справу проти АТОвця, який убив нападника на його будинок, закрили

02 листопада 2021, 21:20 16
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Фото: tea.court.gov.ua
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Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні 2021 року завдав смертельного ножового поранення одному з шести хлопців, які намагалися влізти до нього до будинку

Про це повідомив адвокат Пекельного Андрій Федур у Facebook, передає RegioNews.

Слідство встановило, що ветеран діяв цілком правомірно та в рамках необхідної самооборони.

Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку, а прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення із зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі та забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей, - наголосив адвокат.

Він додав, що право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією України та Кримінальним кодексом.

Свої права слід захищати, - резюмував Федур.

Як повідомлялося, 5 травня на Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця. Захищаючи себе і матір, він смертельно поранив одного зі зловмисників.

Згодом тодішній міністр МВС Аваков сказав, що вважає оголошену АТОвцеві підозру необґрунтованою.

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