"Правый сектор" планирует пикетировать офис Зеленского

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4 ноября, в 14:00 активисты и ветераны российско-украинской войны будут пикетировать Офис президента Украины. Среди основных требований акции — наказание за убийство активиста в Сумах и восстановление полного государственного контроля над Днепром, Одессой, Харьковом

Об этом говорится на странице движения "Правый сектор" в Facebook, передает RegioNews.

Акция протеста - это реакция на заказное убийство Александра Иванины в Сумах. Представителя "Правого сектора" убили выстрелами из пистолета вечером 27-го октября на глазах у гражданской жены.

Участники акции протеста убеждены: убийство является результатом слияния криминалитета с правоохранительными органами и местными властями. Это явление масштабное, и угрожает не только ближним регионам, но и стабильности и территориальной целостности всего государства.

Также активисты утверждают, что после Майдана и потери позиций в 2014 году, сегодня местные клики снова чувствуют себя хозяевами на украинской земле. Их задача подготовка к мятежу на неподконтрольных центральной власти территориях. Следующим после Сум может стать Днепр. Не меньшая угроза есть в Одессе, Харькове и других приграничных регионах, убеждены в "Правом секторе".

Как отмечают организаторы акции, региональные бюджеты, выделенные на нужды городов и областей, распыляются для создания частных армий мэров, финансирование криминалитета, на взятки для медиа-индустрии и запугивания активных граждан Украины.

Основные требования: расследование убийства в Сумах, публичного отчета по поиску виновных в убийстве Александра Иванины; выявление агентов влияния России на местах; очищение ближайшего окружения.

Требуем выяснить, кто и почему в ближайшем среде президента Зеленского "спускает на тормоза" открытые уголовные производства о коррупции в прифронтовых и приграничных регионах, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 октября в Сумах рядом с собственной машиной застрелили активиста "Правого сектора".