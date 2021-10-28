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У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
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28 жовтня 2021, 13:09 1442

У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"

28 жовтня 2021, 13:09 1442
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Фото: Нацполіція
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У Сумах правоохоронці розглядають дві основні версії вбивства представника "Правого сектора" Олександра Іваніни - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події та особи, причетної до злочину", - повідомили правоохоронці.

Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків.

Тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Нагадаємо, ввечері 27 жовтня у Сумах застрелили представника "Правого сектора" Олександра Іваніну.

Співмешканка розповіла, що приїхавши додому, вони з чоловіком вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. Як раптом, до них підбіг невідомий та здійснив сім чи вісім пострілів з вогнепальної зброї у її співмешканця.

Внаслідок чого, він отримав три кульових поранення в спину та одне в грудну клітину. Від чого потерпілий помер на місці події.

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