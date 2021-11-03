Профільний комітет рекомендував Раді задовольнити заяву міністра Тарана про відставку

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Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді задовольнити заяву міністра оборони Андрія Тарана про відставку

Про це повідомив член комітету, народний депутат Сергій Рахманін (фракція "Голос"), передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сьогодні комітет ухвалив рішення рекомендувати (Верховній Раді – ред.) задовольнити заяву Тарана про звільнення за власним бажанням, - сказав Рахманін журналістам у кулуарах парламенту.

За словами депутата, міністр оборони "має відзвітувати за те, що він зробив, точніше, за те, що не зробив". Він нагадав, що оборонне замовлення на поточний рік не виконане.

Рахманін висловив здивування, чому питання відставки міністра оборони, який не справлявся зі своїми посадовими обов'язками, постало лише зараз, хоча комітет неодноразово звертав увагу на цю проблему і Ради національної безпеки і оборони України, і верховного головнокомандувача.

Народний депутат висловив сподівання, що новий міністр оборони (Олексій Резніков – ред.) "буде дуже ретельно ставитися до добору кадрів" і "має повну свободу в цьому сенсі".

Сподіваюся, він врахує помилки свого попередника і зосередиться насамперед на виконанні державного оборотного замовлення, - додав Рахманін.

Як повідомлялося, учора міністр оборони подав у відставку.

Також відомо, що міністром оборони після Тарана може стати Резніков.