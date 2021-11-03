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03 ноября 2021, 12:02 5

Профильный комитет рекомендовал Раде удовлетворить заявление министра Тарана об отставке

03 ноября 2021, 12:02 5
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Фото из открытых источников
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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде удовлетворить заявление министра обороны Андрея Тарана об отставке

Об этом сообщил член комитета, народный депутат Сергей Рахманин (фракция "Голос"), передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сегодня комитет принял решение рекомендовать (Верховной Раде – ред.) удовлетворить заявление Тарана об увольнении по собственному желанию, - сказал Рахманин журналистам в кулуарах парламента.

По словам депутата, министр обороны "должен отчитаться за то, что он сделал, точнее, за то, что не сделал". Он напомнил, что оборонный заказ на текущий год не выполнен.

Рахманин выразил удивление, почему вопрос отставки министра обороны, который не справлялся со своими должностными обязанностями, встал только сейчас, хотя комитет неоднократно обращал внимание на эту проблему и Совета национальной безопасности и обороны Украины, и верховного главнокомандующего.

Народный депутат выразил надежду, что новый министр обороны (Алексей Резников – ред.) "будет очень тщательно относиться к подбору кадров" и "имеет полную свободу в этом смысле".

Надеюсь, он учтет ошибки своего предшественника и сосредоточится прежде всего на выполнении государственного оборотного заказа, - добавил Рахманин.

Как сообщалось, вчера министр обороны подал в отставку.

Также известно, что министром обороны после Тарана может стать Резников.

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