Міністром оборони після Тарана може стати Резніков - ЗМІ

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Як передає RegioNews, про це повідомляє Цензор.нет з посиланням на інформацію свого головного редактора Юрія Бутусова.

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Це Олексій Резніков, чинний віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - йдеться в повідомленні.

На думку редактора, Резніков "буде для офісу керованою фігурою", йому буде потрібно чимало часу для того, щоб вникнути в суть хаосу, який відбувається, і виробити в ньому якусь логіку і стратегію.

Ще одним кандидатом, який розглядався Зеленським на посаду міністра оборони була колишній кандидат у мери Києва нардеп Ірина Верещук.

"Резнікова Зеленський розглядає насамперед як дипломата і комунікатора, а не військового реформатора, організатора оборони. Тому, на жаль, передумови для будь-яких структурних змін в армії поки не проглядаються", - додав Бутусов.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів голосуватиме за призначення нового міністра оборони. Президент Володимир Зеленський вже остаточно визначився з кандидатурою на цю посаду.