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01 листопада 2021, 13:24 7

Віце-прем’єр — міністр Стратегпрому Уруський подав у відставку

01 листопада 2021, 13:24 7
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Фото з відкритих джерел
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Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням

Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Арарату Верховної Ради про звільненн за власним бажанням, — написав Мельничук.

Як повідомлялося, у президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам.

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