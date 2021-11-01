Віце-прем’єр — міністр Стратегпрому Уруський подав у відставку
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Арарату Верховної Ради про звільненн за власним бажанням, — написав Мельничук.
Як повідомлялося, у президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам.
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