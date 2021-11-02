Міністр оборони подав у відставку

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Міністр оборони Андрій Таран подав до парламенту заяву про відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника парламенту у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку та передав її до Верховної Ради України", - написав Мельничук.

Замість Тарана міністерство оборони очолить нинішній міністр реінтеграції Олексій Резніков.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада підтримала призначення Ірини Верещук на посаду міністра реінтеграції, а Олексія Рєзнікова – міністра оборони.

"Ірина Верещук-заходить на посаду Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Резніков-заходить на пост міністра оборони України", - написав народний депутат Олександр Качура.

За словами депутата, керівник Мінстратегпрому Олег Уруський і перший віце-прем'єр Олексій Любченко пишуть заяви про відставку. На місце Уруського буде призначений нинішній керівник митниці Павло Рябікін. Місце Любченко займе заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко

Крім того "Слуга народу" прогнозовано затвердила близького до ОП нардепа Андрія Мотовиловця на посаді заступника голови фракції.