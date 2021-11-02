12:46  02 листопада
Медведчуку обрали новий запобіжний захід
17:45  02 листопада
Поліція порушила понад тисячу справ щодо фейкових COVID-сертифікатів
17:44  02 листопада
На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2021, 18:51 6

Міністр оборони подав у відставку

02 листопада 2021, 18:51 6
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністр оборони Андрій Таран подав до парламенту заяву про відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника парламенту у Кабінеті Міністрів Тараса Мельничука

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку та передав її до Верховної Ради України", - написав Мельничук.

Замість Тарана міністерство оборони очолить нинішній міністр реінтеграції Олексій Резніков.

Нагадаємо, що фракція "Слуга народу" на засіданні 1 листопада підтримала призначення Ірини Верещук на посаду міністра реінтеграції, а Олексія Рєзнікова – міністра оборони.

"Ірина Верещук-заходить на посаду Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Резніков-заходить на пост міністра оборони України", - написав народний депутат Олександр Качура.

За словами депутата, керівник Мінстратегпрому Олег Уруський і перший віце-прем'єр Олексій Любченко пишуть заяви про відставку. На місце Уруського буде призначений нинішній керівник митниці Павло Рябікін. Місце Любченко займе заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко

Крім того "Слуга народу" прогнозовано затвердила близького до ОП нардепа Андрія Мотовиловця на посаді заступника голови фракції.

Верховна Рада міністр оборони Слуга народа депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram