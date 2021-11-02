Міністр економіки подав у відставку

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав депутат.

Нагадаємо, що напередодні фракція "Слуга народу" визначилася з кадровими змінами в уряді

"Ірина Верещук-заходить на посаду Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Резніков-заходить на пост міністра оборони України", - розповів нардеп Олександр Качура.

За словами депутата, керівник Мінстратегпрому Олег Уруський і перший віце-прем'єр Олексій Любченко пишуть заяви про відставку. На місце Уруського буде призначений нинішній керівник митниці Павло Рябікін. Місце Любченко займе заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко.