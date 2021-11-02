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02 листопада 2021, 11:19 22

Міністр економіки подав у відставку

02 листопада 2021, 11:19 22
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з відкритих джерел
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Міністр економіки України Олексія Любченко подав у відставку

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади", - написав депутат.

Нагадаємо, що напередодні фракція "Слуга народу" визначилася з кадровими змінами в уряді

"Ірина Верещук-заходить на посаду Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Олексій Резніков-заходить на пост міністра оборони України", - розповів нардеп Олександр Качура.

За словами депутата, керівник Мінстратегпрому Олег Уруський і перший віце-прем'єр Олексій Любченко пишуть заяви про відставку. На місце Уруського буде призначений нинішній керівник митниці Павло Рябікін. Місце Любченко займе заступник керівника офісу президента Юлія Свириденко.

митниця Офіс президента Міноборони Слуга народа відставка

 
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