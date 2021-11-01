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01 листопада 2021, 19:28 5

Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю на розгляд Венеційської комісії

01 листопада 2021, 19:28 5
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Фото з відкритих джерел
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Мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю №2143-3 на розгляд Венеційської комісії і Ради Європи

Про це Кличко заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він пояснив, що зробив це на випадок, якщо профільний комітет Верховної Ради не надіслав текст проєкту для оцінки на відповідність демократичним цінностям та конституційним нормам

Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки, – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва пояснив це необхідністю оцінити законопроєкт про столицю на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

Венеціанська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться тільки для одного: щоб призначити людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика. Хочемо будувати європейську столицю – повинні відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення, — сказав Кличко.

Як повідомлялося, 19 жовтня на Банковій вперше за рік пройшла зустріч Зеленського та Кличка.

Раніше повідомлялося, що "Слуга народу" планує до кінця року схвалити закон, необхідний для розподілу посад мера та голови КМДА.

Також у "Слузі народу" кажуть, що не збираються обмежувати повноваження Кличка.

Віталій Кличко законопроєкт Венеціанська комісія Київ Столиця

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