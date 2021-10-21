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21 жовтня 2021, 08:46 119

На Банковій вперше за рік пройшла зустріч Зеленського та Кличка

21 жовтня 2021, 08:46 119
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Фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 19 жовтня, в Офісі президента України зустрілися мер Києва Віталій Кличко та президент Володимир Зеленський

Як передає RegioNews, про це повідомив Кличко в коментарі ZN.ua

За словами мера міста Віталія Кличка, вони з Зеленським перетнулися 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру, де мер підійшов до президента та запропонував зустрітися.

Сторони під час зустрічі "обговорювали проблеми, які накопичилися в місті". Окрім того, зазначається, що закон про столицю не обговорювали.

"Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці", - розповів мер Києва.

Нагадаємо, раніше керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про плани влади щодо київського міського голови Віталія Кличка. Так, згідно з новим законом про столицю, який мають прийняти у Раді ще до кінця 2021 року, посади міського голови та очільника КМДА мають розподілити. Кличку при цьому залишать лише посаду мера.

Крім того, колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков не виключає, що наступним можуть звільнити Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Також повідомлялось, що міський голова столиці Віталій Кличко ініціював розгляд Київською міською радою питання про створення районних рад у Києві.

Володимир Зеленський мер президент Віталій Кличко Столиця

 
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