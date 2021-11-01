Кличко направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии

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Об этом Кличко заявил в интервью "Радио Свобода".

Он пояснил, что сделал это на случай, если профильный комитет Верховной Рады не прислал текст проекта для оценки на соответствие демократическим ценностям и конституционным нормам

Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя. В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были мною отправлены. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы, – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева объяснил это необходимостью оценить законопроект о столице на соответствие ключевым европейским принципам самоуправления.

Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, соответствует ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи. И такой соблазн достаточно велик. Хотим строить европейскую столицу - должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления. Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение, — сказал Кличко.

Как сообщалось, 19 октября на Банковой впервые за год прошла встреча Зеленского и Кличко.