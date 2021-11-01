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Київ офіційно перейшов до "червоної" зони: список обмежень
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01 листопада 2021, 08:52 15

Київ офіційно перейшов до "червоної" зони: список обмежень

01 листопада 2021, 08:52 15
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Фото: з відкритих джерел
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Відсьогодні, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до "червоної" зони адаптивного карантину. У місті введено максимальні обмеження для осіб без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту

Про список обмежень нагадує RegioNews.

Так, відсьогодні, проїзд у громадському транспорті столиці та відвідування ТРЦ буде дозволено лише при наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифікату. Зокрема, при наявності цих документів, буде дозволено відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готель,
  • установи та заклади соціального захисту,
  • спортзали та фітнес-центри,
  • ЦНАП,
  • Управління праці та соцзахисту,
  • Управління Пенсійного фонду,
  • ТРЦ.

Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.

З 1 листопада громадський транспорт Києва, включаючи метрополітен, продовжить роботу у звичайному режимі. Однак пасажири, за винятком осіб до 18 років, повинні мати при собі один з наступних документів:

  • негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген терміном дії не більше 72 годин;
  • жовтий або зелений COVID-сертифікат;
  • документ про лікування від коронавірусу, справжність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку "Дія".

Крім того, пасажири та водії зобов'язані дотримуватися масочного режиму.

COVID-документи не перевірятимуть на вході в транспорт. За їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Також, з 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться в дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.

Нагадаємо, понад половина областей в Україні вже "червоні", "жовтими" залишились тільки два регіони. У "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей.

Київ коронавірус Обмеження тести документ

 
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