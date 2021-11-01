Київ офіційно перейшов до "червоної" зони: список обмежень
Відсьогодні, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до "червоної" зони адаптивного карантину. У місті введено максимальні обмеження для осіб без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту
Про список обмежень нагадує RegioNews.
Так, відсьогодні, проїзд у громадському транспорті столиці та відвідування ТРЦ буде дозволено лише при наявності ПЛР-тесту або COVID-сертифікату. Зокрема, при наявності цих документів, буде дозволено відвідувати:
- заклади харчування,
- готель,
- установи та заклади соціального захисту,
- спортзали та фітнес-центри,
- ЦНАП,
- Управління праці та соцзахисту,
- Управління Пенсійного фонду,
- ТРЦ.
Дітям і підліткам відвідувати ТРЦ можна тільки з батьками, які щеплені або мають негативний ПЛР-тест.
З 1 листопада громадський транспорт Києва, включаючи метрополітен, продовжить роботу у звичайному режимі. Однак пасажири, за винятком осіб до 18 років, повинні мати при собі один з наступних документів:
- негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген терміном дії не більше 72 годин;
- жовтий або зелений COVID-сертифікат;
- документ про лікування від коронавірусу, справжність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатку "Дія".
Крім того, пасажири та водії зобов'язані дотримуватися масочного режиму.
COVID-документи не перевірятимуть на вході в транспорт. За їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців.
Також, з 1 листопада навчальний процес в учнів 1-11 класів відновиться в дистанційному форматі. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідеміологічної ситуації в Києві.
Нагадаємо, понад половина областей в Україні вже "червоні", "жовтими" залишились тільки два регіони. У "червоній" зоні карантину перебувають 15 областей.