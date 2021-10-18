У "Слузі народу" кажуть, що не збираються обмежувати повноваження Кличка

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін заявляє, що пропонований монобільшинством законопроект Про столицю не передбачає обмеження повноважень мера столиці Віталія Кличка

"У ЗМІ пишуть, що даний законопроект покликаний обмежити повноваження чинного мера Києва. Я постійно повторюю і нагадую, що це не відповідає дійсності. Даний законопроект, навпаки, відновлює в Києві місцеве самоврядування ... повноваження чинного мера не будуть урізані. Його повноваження будуть розширені у зв'язку з тим, що він очолить незалежний орган самоврядування. Це чітко прописано в статті 8-ий законопроекту. Жодного посягання на його повноваження немає", - заявив Безгін, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Він уточнив, що дострокові вибори мера Києва не плануються.

"Мер Києва обраний в 2020 році. Не варто очікувати будь-яких дострокових виборів. Наступні місцеві вибори відбудуться через 4 роки. Якщо Київська міська рада захоче саморозпуску - це їх право", - підкреслив він.

За словами нардепа, документ передбачає поділ посад міського голови Києва та голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Відповідно, КМДА отримає виключно наглядові функції, а незалежний орган самоврядування Києва - господарські.

Крім того, законопроект поділяє повноваження на рівні Києва та районних рад, які згодом будуть створені. Для цього передбачений перехідний період. У діяльність районних рад центральна виконавча влада також не матиме права втручатися.

Що стосується впровадження в КМДА посади префекта, як зазначив Безгін, "отримання ним будь-яких надповноважень не відповідає дійсності, оскільки проводиться чітка паралель законопроекту 2143-З з законопроектом Про місцеві державні адміністрації 4298, коли в разі порушення закону або Конституції голова КМДА зможе звертатися до суду за спрощеною процедурою".

"Більше того, закон Про столицю спирається на законопроект Про місцеві державні адміністрації, який і в частині спостереження, і в цілому підтриманий публічно Асоціацією міст України, яку очолює Віталій Кличко", - сказав він.

У першому читанні законопроект був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня 2019 року.

Метою законопроекту, згідно з пояснювальною запискою до нього, є оптимізація системи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в столиці України шляхом уточнення повноважень цих органів, а також виключення з системи управління Києва можливості монополізації влади однією посадовою особою.