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19 жовтня 2021, 14:59 4

"Слуга народу" планує до кінця року схвалити закон, необхідний для розподілу посад мера та голови КМДА

19 жовтня 2021, 14:59 4
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з відкритих джерел
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Верховна Рада до грудня схвалить у другому читанні та вцілому законопроєкт про столицю. Він набуде чинності до кінця року

Як передає RegioNews про це на брифінгу заявив перший віце-спікер Олександр Корнієнко.

"Ми обіцяли, що до грудня його ухвалять, і щоб до нового року набув чинності. Думаю, в цих графіках ми маємо і залишатися", – сказав Олександр Корнієнко, додавши, що документ буде розглядатися за спецпроцедурою.

Перший віцеспікер запевнив, що документ не передбачає зменшення повноважень мера столиці.

"Навпаки, ідея – передати йому виконком, щоб він за все відповідав, щоб він призначав членів виконкомів", – заявив він.

Водночас голова Київської міської державної адміністрації координуватиме роботу центральних органів виконавчої влади на місцях та "дбайливо наглядатиме”, що передбачає Європейська хартія місцевого самоврядування.

"Дбайливий нагляд означає, що жодні рішення не зупиняються, не призупиняються, а голова КМДА, призначений Президентом за поданням Кабміну, дбайливо вказуватиме місцевій владі на чолі з законно обраним мером на недоліки в розробці тих актів, які розроблятиме Київрада та виконком. Це нормальна практика. Це ті самі префекти, до яких ми йдемо", – наголосив Олександр Корнієнко.

Перший віцеспікер зазначив, що це допоможе виконкому і комунальним підприємствам працювати прозоріше. А відтак – до них буде менше претензій з боку правоохоронців.

"Коли менше обшуків – швидше ремонтуються та будуються дороги, кращий вигляд мають школи та садочки", – зазначив він.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко не виключав власного звільнення за підсумками засідання РНБО 20 серпня. Цього не сталося. Однак, екс-голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує звільнення Кличка з посади очільника КМДА. Однак сам мер вважає, що таке рішення буде незаконним

НАБУ дороги КМДА Київрада

 
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