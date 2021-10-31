У Києві на "Олімпійському" відкрили пункт вакцинації: він працюватиме лише два дні

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Міністерство охорони здоров'я та Футбольний клуб "Динамо" відкрили пункт вакцинації на НСК "Олімпійський" у Києві - щеплення можна зробити 31 жовтня та 1 листопада

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

"Спільно з Міністерством охорони здоров’я наш клуб організував на території НСК "Олімпійський" пункт вакцинації. Кожен охочий упродовж двох днів, 31 жовтня та 1 листопада, зможе зробити собі щеплення від COVID-19. У пункті будуть чергувати кілька мобільних бригад медиків, тому плануємо уникнути черг та інших незручностей", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12 годину щеплення встигли вже зробити понад 200 людей, ще кілька сотень чекають своєї черги.

"Усі вакцини, які є в наявності в Україні, усі є в нас, ми всі привезли з собою. Найзатребуваніші - Pfizer і Сoronavac. Раніше найбільше охочих було зробити щеплення Pfizer. На сьогодні тенденція змінилась, 50/50 Pfizer і Сoronavac", - розповіла головна медична сестра пункту щеплення НСК "Олімпійський" Оксана Козін.

Зазначається, що 31 жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10.00 до 17.00. 1 листопада - з 11:00 до 19:00. Наразі у пункті працюють 2 медсестри, 1 фельдшер-реєстратор, 1 лікар.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби, 30 жовтня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 177 765 осіб, з них повністю імунізовані понад 44 тисячі людей.