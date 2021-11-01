Голова Держспоживслужби впевнений, що карантин у Києві триватиме щонайменше три тижні
Для зниження зростання захворюваності та стабілізації ситуації з коронавірусом потрібно близько трьох тижнів
Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.
Як показує практика, лише тритижневий обмежувальний захід призводить до стабілізації епідемічної ситуації. Тому необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією", - пояснив Рубан.
Він додав, що у випадку дотримання всіх карантинних вимог, то мешканці столиці скоро побачать "стабілізацію ситуації" з COVID.
Нагадаємо, відсьогодні, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до "червоної" зони адаптивного карантину. У місті введено максимальні обмеження для осіб без COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.
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