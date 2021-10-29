Разумков розкритикував прихильність Данілова до "жорсткої президентської республіки"
Колишній глава Верховної Ради Дмитро Разумков чекає, коли секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запропонує зробити президента Володимира Зеленського царем
Таку заяву Разумков зробив у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.
Ексспікер вважає, що в Україні не вдасться створити жорстку президентську республіку, прихильником якої є Данілов.
Я в цьому сенсі чекаю наступної заяви від Данілова, коли він запропонує царя. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Якщо ми запитаємо людей, то, згідно з нещодавнім рейтингом, лише 24% готові до такої зміни влади. Я розумію, що зараз можуть все розганяти. Однак ми звикли жити не в монархії. Ми звикли жити в демократії навіть із часів козацтва. Точно ми не готові підкорятися одному цареві. Царство – це не про Україну, – сказав Разумков.
Він нагадав, що в історії України неодноразово були моменти, коли влада концентрувалася в одних руках і це призводило до проблем.
Можемо запитати деяких осіб, які сьогодні в Ростові перебувають. Однак це велика проблема для держави та велика проблема для громадян цієї країни. І, на жаль, ми за це платимо велику ціну, у тому числі ціну людських життів. Вважаю, що це дуже погана ідея, – заявив народний депутат Разумков.
Як відомо, в інтерв'ю "РБК-Україна "секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вважає, що Україні за формою правління краще було б бути президентською республікою, а не парламентсько-президентською.
Як повідомлялося, раніше Арахамія відреагував на заяву Данілова про "жорстке президентство".