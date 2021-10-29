Разумков розкритикував прихильність Данілова до "жорсткої президентської республіки"

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Таку заяву Разумков зробив у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.

Ексспікер вважає, що в Україні не вдасться створити жорстку президентську республіку, прихильником якої є Данілов.

Я в цьому сенсі чекаю наступної заяви від Данілова, коли він запропонує царя. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Якщо ми запитаємо людей, то, згідно з нещодавнім рейтингом, лише 24% готові до такої зміни влади. Я розумію, що зараз можуть все розганяти. Однак ми звикли жити не в монархії. Ми звикли жити в демократії навіть із часів козацтва. Точно ми не готові підкорятися одному цареві. Царство – це не про Україну, – сказав Разумков.

Він нагадав, що в історії України неодноразово були моменти, коли влада концентрувалася в одних руках і це призводило до проблем.

Можемо запитати деяких осіб, які сьогодні в Ростові перебувають. Однак це велика проблема для держави та велика проблема для громадян цієї країни. І, на жаль, ми за це платимо велику ціну, у тому числі ціну людських життів. Вважаю, що це дуже погана ідея, – заявив народний депутат Разумков.

Як відомо, в інтерв'ю "РБК-Україна "секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вважає, що Україні за формою правління краще було б бути президентською республікою, а не парламентсько-президентською.

Як повідомлялося, раніше Арахамія відреагував на заяву Данілова про "жорстке президентство".