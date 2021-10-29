09:02  29 жовтня
В Україні ще один антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
08:06  29 жовтня
На Донбасі збільшилась інтенсивність обстрілів, постраждали троє бійців ООС
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 12:59 102

Разумков розкритикував прихильність Данілова до "жорсткої президентської республіки"

29 жовтня 2021, 12:59 102
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Колишній глава Верховної Ради Дмитро Разумков чекає, коли секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запропонує зробити президента Володимира Зеленського царем

Таку заяву Разумков зробив у ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє RegioNews.

Ексспікер вважає, що в Україні не вдасться створити жорстку президентську республіку, прихильником якої є Данілов.

Я в цьому сенсі чекаю наступної заяви від Данілова, коли він запропонує царя. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Якщо ми запитаємо людей, то, згідно з нещодавнім рейтингом, лише 24% готові до такої зміни влади. Я розумію, що зараз можуть все розганяти. Однак ми звикли жити не в монархії. Ми звикли жити в демократії навіть із часів козацтва. Точно ми не готові підкорятися одному цареві. Царство – це не про Україну, – сказав Разумков.

Він нагадав, що в історії України неодноразово були моменти, коли влада концентрувалася в одних руках і це призводило до проблем.

Можемо запитати деяких осіб, які сьогодні в Ростові перебувають. Однак це велика проблема для держави та велика проблема для громадян цієї країни. І, на жаль, ми за це платимо велику ціну, у тому числі ціну людських життів. Вважаю, що це дуже погана ідея, – заявив народний депутат Разумков.

Як відомо, в інтерв'ю "РБК-Україна "секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вважає, що Україні за формою правління краще було б бути президентською республікою, а не парламентсько-президентською.

Як повідомлялося, раніше Арахамія відреагував на заяву Данілова про "жорстке президентство".

політика Олексій Данилов Дмитро Разумков держава

Офшорний скандал із Зеленським може мати продовження - Разумков
29 жовтня 2021, 10:59
Разумков заявив про намір створити нову політсилу
28 жовтня 2021, 21:57
У "Слуг народу" заперечили намір позбавити Разумкова мандата
26 жовтня 2021, 19:34
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua