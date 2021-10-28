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28 жовтня 2021, 21:57 7

Разумков заявив про намір створити нову політсилу

28 жовтня 2021, 21:57 7
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Фото з відкритих джерел
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Ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков (фракція "Слуга народу") заявив про намір створити нову політичну силу

Про це Разумков сказав у програмі "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна-24", передає RegioNews.

Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо...повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди... Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, знадобиться понад рік. І я робитиму все, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала, - сказав Разумков.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "вважаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб надалі розвивати і зробити те, що ми обіцяли людям".

Разумков наголосив, що зараз багато людей йому довіряють і підтримують.

Є ті, хто пішов зі мною, хто йде ще з далекого 2019 року, не змінюючи своїх позицій… Саме ми фактично створювали ту програму, з якою йшли на президентські та парламентські вибори, і люди цьому повірили. Люди повірили нам, що ми будемо рухатись уперед. На жаль, сьогодні...справді відійшли від принципів, але не всі. Я своїм принципам залишився вірним, - зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, ексглава Ради Разумков розповів, чим займається після відставки з посади.

Раніше Разумков заявив, що не планує об'єднуватися з Аваковим або Кличком, а ще раніше - що ніколи не дружив із Зеленським.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи.

політика заява команда Дмитро Разумков

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