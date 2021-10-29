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29 октября 2021, 12:59 101

Разумков раскритиковал приверженность Данилова к "жесткой президентской республике"

29 октября 2021, 12:59 101
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Фото из открытых источников
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Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет, когда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложит сделать президента Владимира Зеленского царем

Такое заявление Разумков сделал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает RegioNews.

Экс-спикер считает, что в Украине не удастся создать жесткую президентскую республику, сторонником которой является Данилов.

Я в этом смысле жду следующего заявления от Данилова, когда он предложит царя. Мы живем с вами в парламентско-президентской республике. Если мы спросим людей, то, согласно недавнему рейтингу, лишь 24% готовы к такой смене власти. Я понимаю, что сейчас могут все разгонять. Однако мы привыкли жить не в монархии. Мы привыкли жить в демократии даже со времен казачества. Точно мы не готовы подчиняться одному царю. Царство – это не про Украину, - сказал Разумков.

Он напомнил, что в истории Украины неоднократно были моменты, когда власть концентрировалась в одних руках и это приводило к проблемам.

Можем спросить некоторых лиц, которые сегодня в Ростове находятся. Однако это большая проблема для государства и большая проблема для граждан этой страны. И, к сожалению, мы за это платим большую цену, в том числе цену человеческих жизней. Считаю, что это очень плохая идея, – заявил народный депутат Разумков.

Как известно, в интервью "РБК-Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что считает, что Украине по форме правления лучше было бы быть президентской республикой, а не парламентско-президентской.

Как сообщалось, ранее Арахамия отреагировал на заявление Данилова о "жестком президентстве".

политика Алексей Данилов Дмитрий Разумков государство

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