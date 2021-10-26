Арахамія відреагував на заяву Данілова про "жорстке президентство"

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Влада не розглядає питання зміни конституційного ладу та перехід до жорсткої президентської республіки, слова секретаря РНБО – лише його особиста думка

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Так Арахамія прокоментував заяву секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, який виступає за жорстку президентську республіку.

Наскільки мені відомо, цю інформацію він ні з ким не погодив. Це його особиста думка, – наголосив нардеп.

За його словами, суто теоретично, якщо суспільство цього потребує, то це "можна вирішувати на референдумі".

Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає. Навіть великої дискусії у суспільстві немає. Це просто слова Данілова, які не мають жодної компанії, — підсумував Арахамія.

Як відомо, учора в інтерв'ю "РБК-Україна "секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вважає, що Україні за формою правління краще було б бути президентською республікою, а не парламентсько-президентською

Як повідомлялося, Данілов вважає, що у людей з подвійним громадянством не повинно бути доступу до держслужби.

Також РНБО доручила забезпечити безперебійні поставки газу для населення.