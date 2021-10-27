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27 жовтня 2021, 14:52 7

У понеділок на засіданні фракції "Слуга народу" розглянуть кадрові питання

27 жовтня 2021, 14:52 7
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати фракції "Слуга народу" зберуться на засідання у понеділок, 1 листопада, де планують розглянути кадрові питання в уряді

Про це у середу повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

У понеділок увечері відбудеться засідання фракції Слуга Народу. Перелік питань формується. Кадрові питання розглядатимуться, — написала Гришина.

Як повідомлялося, раніше "Слуги народу" планували обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок, 18 жовтня.

Раніше передбачалося, що в Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів.

кадри звільнення міністр Слуга народа фракція

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