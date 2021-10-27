У понеділок на засіданні фракції "Слуга народу" розглянуть кадрові питання
Народні депутати фракції "Слуга народу" зберуться на засідання у понеділок, 1 листопада, де планують розглянути кадрові питання в уряді
Про це у середу повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
У понеділок увечері відбудеться засідання фракції Слуга Народу. Перелік питань формується. Кадрові питання розглядатимуться, — написала Гришина.
Як повідомлялося, раніше "Слуги народу" планували обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок, 18 жовтня.
Раніше передбачалося, що в Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів.
Козиря звільнено з посади голови Херсонської ОДАВсі новини »
27 жовтня 2021, 12:40У "Слуг народу" заперечили намір позбавити Разумкова мандата
26 жовтня 2021, 19:34Міністром оборони після Тарана може стати Резніков - ЗМІ
24 жовтня 2021, 17:14
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова