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27 октября 2021, 14:52 7

В понедельник на заседании фракции "Слуга народа" рассмотрят кадровые вопросы

27 октября 2021, 14:52 7
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты фракции "Слуга народа" соберутся на заседание в понедельник, 1 ноября, где планируют рассмотреть кадровые вопросы в правительстве

Об этом в среду сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В понедельник вечером состоится заседание фракции Слуга народа. Перечень вопросов формируется. Кадровые вопросы будут рассматриваться, - написала Гришина.

Как сообщалось, ранее "Слуги народа" планировали обсудить увольнение министров на заседании фракции в понедельник, 18 октября.

Ранее предполагалось, что в Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров.

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