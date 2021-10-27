В понедельник на заседании фракции "Слуга народа" рассмотрят кадровые вопросы
Народные депутаты фракции "Слуга народа" соберутся на заседание в понедельник, 1 ноября, где планируют рассмотреть кадровые вопросы в правительстве
Об этом в среду сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
В понедельник вечером состоится заседание фракции Слуга народа. Перечень вопросов формируется. Кадровые вопросы будут рассматриваться, - написала Гришина.
Как сообщалось, ранее "Слуги народа" планировали обсудить увольнение министров на заседании фракции в понедельник, 18 октября.
Ранее предполагалось, что в Кабмине кресла могут потерять от трех до пяти министров.
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