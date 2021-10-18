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18 жовтня 2021, 08:46 10

"Слуги народу" планують обговорити звільнення міністрів на засіданні фракції у понеділок

18 жовтня 2021, 08:46 10
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Фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 18 жовтня під час засідання фракції "Слуга народу" планують розглянути можливі кадрові ротації у Кабінеті міністрів України

Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Буде засідання фракції партії "Слуга народу", і будуть вирішуватися, в тому числі й кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили до зали, має пройти час", - зазначив він.

За його словами, до зали парламенту не планують виносити кадрові питання на найближчому пленарному тижні (19-22 жовтня).

Вже за результатами проведення фракції ми будемо вирішувати, які кадрові питання будуть вноситися до зали і яка щодо них буде позиція парламенту", - додав Стефанчук.

Разом з тим він не став називати прізвищ міністрів, які можуть піти у відставку.

Нагадаємо, раніше Стефанчук розповів, що протягом найближчого пленарного тижня, з 19 по 22 жовтня, Верховна Рада не планує займатися розглядом кадрових ротацій у Кабінеті міністрів України.

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