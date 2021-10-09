В Кабміні крісла можуть втратити від трьох до п'яти міністрів - Арахамія

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У Верховній Раді планують провести кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. На думку голови фракції "Слуг народу" Давида Арахамії, кадрові ротації в уряді можуть торкнутися трьох-п'яти міністрів

Як передає RegioNews, про це Арахамія зазначив у ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Ми говорили, що це може бути три-чотири, можливо, три-п'ять осіб. Потрібен просто час, щоб провести співбесіди, висунути кандидатів, надати їм можливість подати документи, декларації та інше, і потім вже голосувати в залі", - сказав він.

За його словами, кадрові ротації у Кабміні вирішили відтермінувати, оскільки на порядку денному була відставка голови Ради.

Наступного тижня ми плануємо це питання обговорювати. Потім, через тиждень, коли буде пленарний тиждень, - уже втілювати в життя", - пояснив Арахамія.

Раніше повідомлялось, що партія "Слуга народу" планує провести з’їзд у середині листопада. Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що на з’їзді планується внести зміни до статуту та перелаштувати процеси у партії "у зв’язку з ймовірними кадровими рішеннями".