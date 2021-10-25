09:02  25 жовтня
В Україні зафіксували майже 15 тисяч нових випадків COVID-19
08:29  25 жовтня
На Черкащині відправили під домашній арешт двійника кандидата від "Слуги народу"
17:41  25 жовтня
На Донбасі зафіксували чотири порушення, одного нашого бійця поранено
UA | RU
UA | RU
25 жовтня 2021, 18:46 3

Питання заміни Леоніда Кравчука в українській делегації в ТКГ наразі не порушується – Гармаш

25 жовтня 2021, 18:46 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук досі не повернувся до роботи після операції на серці, але про його заміну наразі не йдеться

Про це розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає RegioNews.

Поки це питання не підіймається. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогодні його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — ред.). Якщо не може Резніков — у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ — ред.). Вони всі досить ефективні, тому на сьогодні питання кадрів не стоїть, — сказав він.

Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.

Я такого не чув і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (главу делегації — ред.) Офіс президента, тобто фактично президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я чув би про це, — сказав він.

Як повідомлялося, Арестович розповідав, що реабілітація здоров'я першого президента України проходить успішно.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці.

Леонід Кравчук ТКГ кадри заступник Україна

Зеленський визначився з кандидатом на міністра оборони, - Арахамія
22 жовтня 2021, 18:16
Україна в ТКГ: МЗС РФ офіційно визнав участь росіян у конфлікті на сході України
20 жовтня 2021, 10:48
У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ – Гармаш
18 жовтня 2021, 13:15
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram