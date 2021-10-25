Питання заміни Леоніда Кравчука в українській делегації в ТКГ наразі не порушується – Гармаш

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Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук досі не повернувся до роботи після операції на серці, але про його заміну наразі не йдеться

Про це розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, передає RegioNews.

Поки це питання не підіймається. Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи. На сьогодні його замінює Олексій Резніков (віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій — ред.). Якщо не може Резніков — у нас є ще один заступник глави делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ — ред.). Вони всі досить ефективні, тому на сьогодні питання кадрів не стоїть, — сказав він.

Гармаш прокоментував чутки про те, що делегацію може очолити Сергій Льовочкін.

Я такого не чув і, чесно кажучи, не можу навіть припустити, що такий варіант може бути реалізований. Призначає (главу делегації — ред.) Офіс президента, тобто фактично президент. Я думаю, якби реально були такі розмови та варіанти, я чув би про це, — сказав він.

Як повідомлялося, Арестович розповідав, що реабілітація здоров'я першого президента України проходить успішно.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці.