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25 октября 2021, 18:46 3

Вопрос замены Леонида Кравчука в украинской делегации в ТКГ пока не поднимается - Гармаш

25 октября 2021, 18:46 3
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Фото из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук до сих пор не вернулся к работе после операции на сердце, но о его замене пока речь не идет

Об этом рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале"Украина 24" член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает RegioNews.

Пока этот вопрос не поднимается. Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе. На сегодня его заменяет Алексей Резников (вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — ред.). Если не может Резников — у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ — ред.). Они все достаточно эффективны, поэтому на сегодня вопрос кадров не стоит, — сказал он.

Гармаш прокомментировал слухи о том, что делегацию может возглавить Сергей Левочкин.

Я такого не слышал и, честно говоря, не могу даже предположить, что такой вариант может быть реализован. Назначает (главу делегации — ред.) Офис президента, то есть фактически президент. Я думаю, если бы реально были такие разговоры и варианты, я слышал бы об этом, — сказал он.

Как сообщалось, Арестович рассказывал, что реабилитация здоровья первого президента Украины проходит успешно.

Напомним, 29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

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