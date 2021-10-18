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18 жовтня 2021, 13:15 118

У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ – Гармаш

18 жовтня 2021, 13:15 118
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У ТКГ заявили, що співробітників місії ОБСЄ у Горлівці фактично захопили в заручники

Про це заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у Facebook, передає RegioNews.

У Горлівці фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ), - написав Гармаш.

Він навів цитату із вчорашнього звіту місії: "О 17:00 2 чоловіків (30-39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися готелем та парковкою за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

Гармаш також нагадав, що ОБСЄ - це 57 держав, і всі рішення в ній приймаються консенсусом.

Тобто, свою згоду на спрямування СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія. І той факт, що членів місії, де-факто, утримують в заручниках бойовики, що фінансуються і керовані Росією - це виклик кремлівської хунти всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ, - зазначив представник української делегації в ТКГ.

Як повідомлялося, 12 жовтня РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ.

Раніше, у вересні, Україна закликала Росію прискорити обмін полоненими.

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