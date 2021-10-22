16:55  22 жовтня
Аваков захворів на коронавірус та самоізолювався
11:18  22 жовтня
"Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці
17:49  22 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших бійців
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2021, 18:16 28

Зеленський визначився з кандидатом на міністра оборони, - Арахамія

22 жовтня 2021, 18:16 28
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів голосуватиме за призначення нового міністра оборони. Президент Володимир Зеленський уже остаточно визначився з кандидатурою на цю посаду

Про це в коментарі журналістам повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Думаю, що протягом двох-трьох тижнів уже будемо визначатися, - сказав Арахамія.

Він назвав малоймовірним, що це може відбутися на наступному пленарному тижні (2 - 5 листопада).

Водночас, відповідаючи на запитання, хто може стати новим міністром оборони, Арахамія сказав, що вже є остаточне рішення Президента.

Однак депутат відмовився назвати прізвище кандидата або кандидатки.

Як повідомлялося, Разумков прогнозує звільнення з Кабміну п'яти міністрів.

кадри звільнення Давид Арахамія Міноборони міністр Кандидат

Уряд погодив призначення трьох заступників голів ОДА
20 жовтня 2021, 19:05
До Апарату Ради надійшла офіційна заява Абрамовського про відставку
19 жовтня 2021, 19:24
Стали відомі прізвища кандидатів на посаду міністра екології – ЗМІ
19 жовтня 2021, 16:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram