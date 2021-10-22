Зеленський визначився з кандидатом на міністра оборони, - Арахамія

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Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів голосуватиме за призначення нового міністра оборони. Президент Володимир Зеленський уже остаточно визначився з кандидатурою на цю посаду

Про це в коментарі журналістам повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Думаю, що протягом двох-трьох тижнів уже будемо визначатися, - сказав Арахамія.

Він назвав малоймовірним, що це може відбутися на наступному пленарному тижні (2 - 5 листопада).

Водночас, відповідаючи на запитання, хто може стати новим міністром оборони, Арахамія сказав, що вже є остаточне рішення Президента.

Однак депутат відмовився назвати прізвище кандидата або кандидатки.

Як повідомлялося, Разумков прогнозує звільнення з Кабміну п'яти міністрів.