Зеленський визначився з кандидатом на міністра оборони, - Арахамія
Верховна Рада протягом двох-трьох тижнів голосуватиме за призначення нового міністра оборони. Президент Володимир Зеленський уже остаточно визначився з кандидатурою на цю посаду
Про це в коментарі журналістам повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Думаю, що протягом двох-трьох тижнів уже будемо визначатися, - сказав Арахамія.
Він назвав малоймовірним, що це може відбутися на наступному пленарному тижні (2 - 5 листопада).
Водночас, відповідаючи на запитання, хто може стати новим міністром оборони, Арахамія сказав, що вже є остаточне рішення Президента.
Однак депутат відмовився назвати прізвище кандидата або кандидатки.
Як повідомлялося, Разумков прогнозує звільнення з Кабміну п'яти міністрів.