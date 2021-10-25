РНБО оприлюднила список Telegram-каналів, які поширюють дезінформацію на користь РФ

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає RegioNews.

Зазначається, що Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти та телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійський наративи щодо "Глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, м. Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей", а також аканути деяких персональних блогів.

На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції гідності, яку канали називають "переворотом", - йдеться у звіті Центру протидії дезінформації.

Серед таких каналів:

- Klymenko Time (53 тисячі підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі скандальним адвокатом Тетяною Монтян. Канал часто розповсюджував проросійські та такі, що спрямовані проти уряду України, публікації;

- Vesti (20 тисяч підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретарка та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

Як зазначається в звіті, перші два канали неприховано пов’язані із Олександром Клименком.

Не є несподіванкою, що особисті інтереси Клименка спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, критику дій уряду та підтримку сепаратистських рухів. Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів, - зазначили в РНБО.

Також для поширення дезінформаційних матеріалів на користь РФ були використані Телеграм канали:

- Шептун (57 тисяч підписників) – один з популярних анонімних Telegram-каналів, що пише про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів та неперевіреної інформації. Активно цитує прокремлівських пропагандистів.

- First (447 тисяч підписників) – один з великих Telegram-каналів, що пише про політику в Україні. На перший погляд не виділяється з-поміж інших різкими проросійськими публікаціями. Проте аналіз взаємодії з іншими каналами свідчить, що він належить до пулу, підтримуваного РФ.

Ці два канали адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі Telegram-каналів. Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством).

В РНБО зазначили, що всі згадані канали належать до пулу Клименка або напряму куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, що постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, "поважніший" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, що замасковані під так звану "українську опозицію".

Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній проти України з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації. Для протидії деструктивному інформаційному впливу було розроблено "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією РФ Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей", як складовому комплексу заходів по захисту інформаційної безпеки держави, - наголосили в РНБО.

Як повідомлялося, у РНБО не підтримують заборону на гастролі для всіх російських артистів.

Раніше, 5 жовтня указом президента запроваджено санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.