Данілов вважає, що у людей з подвійним громадянством не повинно бути доступу до держслужби

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Як передає RegioNews, про це Данілов повідомив у інтерв'ю РБК-Україна.

Данілов впевнений, що патріотично налаштовані українці в різних країнах світу повинні мати право на подвійне громадянство.

У Канаді, США, Казахстані, у великій кількості країн знаходяться патріотично налаштовані наші громадяни, очевидно, що вони повинні мати таку можливість", - заявив він.

Він пояснив, що в Україні важливо законодавчо врегулювати ці процеси, щоб у людей з подвійним громадянством не було доступу до держслужби.

Інше питання, чи повинні люди, які мають подвійне громадянство, мати допуск до державної служби. Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", – розповів Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексія Данілова заявив, що повний локдаун в Україні поки не планують вводити, а самі обмеження будуть вводитися територіально.