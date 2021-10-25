СНБО обнародовал список Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию в пользу РФ

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает RegioNews.

Отмечается, что Центр противодействия дезинформации при СНБО проанализировал аккаунты и телеграмм-каналы, которые систематизированно продвигают пророссийский нарративы относительно "Словаря названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, г. Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", а также аккануты некоторых персональных блогов.

На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые напрямую связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции достоинства, которую каналы называют "переворотом", - говорится в отчете Центра противодействия дезинформации.

Среди таких каналов:

- Klymenko Time (53 тысячи подписчиков) – медийный проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко. Проект был запущен в октябре 2017 года. Уже в декабре 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в студии YouTube канала Klymenko Time. Это было реакцией на проведение эфира со скандальным адвокатом Татьяной Монтян. Канал часто распространял пророссийские и направленные против правительства Украины публикации;

- Vesti (20 тысяч подписчиков) – канал издания Vesti.ua, принадлежащий медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Александра Клименко Ольга Семченко.

Как отмечается в отчете, первые два канала нескрываемо связаны с Александром Клименко.

Не удивительно, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, критику действий правительства и поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей, - отметили в СНБО.

Также для распространения дезинформационных материалов в пользу РФ были использованы телеграмм каналы:

- Шептун (57 тысяч подписчиков) – один из популярных анонимных Telegram-каналов, пишущий о политике. Характерным признаком является публикация инсайдов и непроверенной информации. Активно цитирует прокремлевских пропагандистов.

- First (447 тысяч подписчиков) – один из крупных Telegram-каналов, пишущий о политике в Украине. На первый взгляд не выделяется среди других резкими пророссийскими публикациями. Однако анализ взаимодействия с другими каналами свидетельствует, что он принадлежит к пулу, поддерживаемому РФ.

Эти два канала администрируются пользователем "@A_menejer" (он же @A_manager2 и @Arhangel). Согласно данным СБУ, это лицо принимает заказы из публикаций материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети Telegram-каналов. Реальная личность, что стоит за администрированием, известна правоохранительным органам, и сейчас находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием).

В СНБО отметили, что все упомянутые каналы относятся к пулу Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграм-каналов, постоянно взаимодействующих друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленного ссылкой на больший, и, соответственно, "более почтенный" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, которые замаскированы под так называемую "украинскую оппозицию".

Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности крупной разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают на пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных дезинформационных кампаний против Украины с целью расшатывания внутриполитической ситуации. Для противодействия деструктивному информационному влиянию был разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией РФ Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", как составному комплекса мер по защите информационной безопасности государства, - подчеркнули в СНБО.

Как сообщалось, в СНБО не поддерживают запрет на гастроли для всех российских артистов.

Ранее, 5 октября указом президента введены санкции в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации.