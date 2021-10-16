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16 жовтня 2021, 13:03 4

Затверджений План оборони України

16 жовтня 2021, 13:03 4
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Фото з відкритих джерел
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Рада національної безпеки і оборони України на засіданні в п'ятницю, 15 жовтня, затвердила План оборони України

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в Києві, передає RegioNews.

Перше питання, про яке йшлося - був затверджений вперше в історії сучасної України План оборони України. Це великий документ, над яким працювали майже два роки, який чітко дає відповіді на ті виклики, які сьогодні постали перед нашою країною, - розповів Данілов.

Зокрема, зазначив він, документ передбачає механізми співпраці різних відомств у разі надзвичайних ситуацій і залучення сил територіальної оборони.

Як повідомлялося, РНБО просить Кабмін перевірити керівництво Мінекології.

Раніше Зеленський вивів Разумкова з РНБО.

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