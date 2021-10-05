Запроваджено санкції щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації – указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації

Відповідне рішення оприлюднено на сайті Глави держави, передає RegioNews.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в тексті указу.

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення РНБО Президент поклав на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також на сайті ОПУ оприлюднено рішення РНБО від 5 жовтня та додатки до нього. Згідно з додатками, санкції запроваджено щодо 95 фізичних та семи юридичних осіб.

У документі серед іншого містяться прізвища 33 кандидатів в депутати від різних російських політичних партій і самовисуванців та 54 членів територіальних виборчих комісій на території окупованого Криму.

У списку також є шість співробітників ФСБ і громадянин Кореї.

Серед компаній:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод суднової світлотехніки "Маяк";

- Публічне акціонерне товариство "Амурський суднобудівний завод";

- Федеральне казенне підприємство "Казанський державний казенний пороховий завод";

- "Zasshid PTE. LTD";

- Акціонерне товариство "Центр судноремонту "Звьоздочка";

- Акціонерне товариство "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар";

- Приватне акціонерне товариство "Морський реєстр судноплавства в Україні".

Як повідомлялося, РНБО запустила портал з українськими санкційними списками.

Раніше, 20 вересня, Зеленський ввів у дію рішення РНБО про збільшення оборонного бюджету.