Заплановану на сьогодні апеляцію на домашній арешт Медведчука перенесли

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Київський апеляційний суд переніс на 9 листопада розгляд апеляційних скарг на застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації

Про це йдеться в повідомленні суду, передає RegioNews.

Розгляд апеляційних скарг сторони захисту та прокурора, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 жовтня 2021 року про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосвно підозрюваного М., призначено на 9 листопада 2021 року (11 година 30 хвилин), — йдеться в повідомленні.

У суді повідомили, що засідання перенесли через те, що до суду так і не надійшли матеріали судової справи.

На сьогодні, 20 жовтня був запланований розгляд скарг щодо застосування цілодобового домашнього арешту до народного депутата Віктора Медведчука.

Як повідомлялося, Печерський суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму.