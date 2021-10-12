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12 жовтня 2021, 21:39 7

Печерський суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

12 жовтня 2021, 21:39 7
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Фото з відкритих джерел
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Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату від “Опозиційної платформи — за життя” Віктору Медведчуку на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень і залишив його під цілодобовим домашнім арештом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою щодо Медведчука Віктора Володимировича... відмовити. Застосувати до підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича... запобіжний захід — домашній арешт, заборонивши йому залишати місце свого проживання... цілодобово, - оголосила слідча суддя Віта Бортницька.

Строк тримання під домашнім арештом визначили до 7 грудня 2021 року включно.

Як повідомлялося, 11 жовтня слідчі вручили Медведчуку клопотання про арешт з можливою заставою в 1 млрд грн.

Раніше, 8 жовтня Медведчук отримав ще одну підозру за державну зраду та фінансування тероризму.

Віктор Медведчук домашній арешт Печерський суд ОПЗЖ залог

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