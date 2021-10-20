Запланированную на сегодня апелляцию на домашний арест Медведчука перенесли

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Киевский апелляционный суд перенес на 9 ноября рассмотрение апелляционных жалоб на применение круглосуточного домашнего ареста к народному депутату от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации

Об этом говорится в сообщении суда, передает RegioNews.

Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и прокурора, поданных на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 октября 2021 года об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого М., назначено на 9 ноября 2021 года (11 часов 30 минут), — говорится в сообщении.

В суде сообщили, что заседание перенесли из-за того, что в суд так и не поступили материалы судебного дела.

На сегодня, 20 октября было запланировано рассмотрение жалоб по применению круглосуточного домашнего ареста к народному депутату Виктору Медведчуку.

Как сообщалось, Печерский суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом. Его подозревают в государственной измене и содействии терроризму.